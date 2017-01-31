Haber: Kasım ŞAHİN

Bu güne kadar aldığı tüm görevleri başarılı bir şekilde yapan 4. Sınıf Emniyet Müdür Yardımcısı Recep Peker Eryılmaz, Cuma günü itibariyle Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü olarak görevine başladı.

Meslek hayatında ilk kez trafik branşında görev alan Eryılmaz, bir süredir boş olan Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü olarak göreve başlar başlamaz, şehir merkezindeki trafik aksaklıklarını önlemek adına personeliyle birlikte yoğun çalışma temposu içerisine girdi. Olay Gündem Gazetesi olarak yeni müdürümüze başarılar dileriz.