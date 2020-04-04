

Haber: Ceylan Beykoz

Koronavirüs vaka sayısının artmaya başladığı ilimizde İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından şehir içi ulaşımı durdurma kararı alındı. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca alınan kararlar doğrultusunda 3 Nisan Cuma günü 24.00’den itibaren 15 gün süreyle, şehir içi ve ilçeler arası hareketliliğin en aza indirilmesi için; Bolu genelinde köyler arası, ilçeler arası, il- ilçeler-köyler arası gidiş gelişlerin durdurulmasına karar verildi.

ŞEHİR İÇİ ULAŞIMI DURDURMA KARARI

Kurul tarafından alınan son karar metni şu şekilde: "Cuma günü saat 24.00’den itibaren 15 gün süreyle, şehir içi ve ilçeler arası hareketliliğin en aza indirilmesi için; Bolu genelinde köyler arası, ilçeler arası, il- ilçeler-köyler arası gidiş gelişlerin durdurulmasına ve her vatandaşımızın yerleşim yerlerinde kalmasına, istisnai durum olarak; çalışma hayatı içerisinde yer alan yönetici, çalışan ya da işyeri sahiplerinin ilçeler arasındaki giriş/çıkışları; bu durumu ispatlayan (yerleşim yeri/ikamet belgesi, SGK kayıt belgesi vs.) belgelerini ibraz etmek şartı ile, başta sağlık ve güvenlik olmak üzere kamu görevi ve hizmetinin sürekliliğinin sağlanmasında görevli olanların; görevli olduklarına dair belge veya kimlikle geliş/gidiş yapabilmesine, yukarıda sayılanlar dışında yer almakla birlikte, il dışı çıkışlar için diğer illerde Valiler başkanlığında ilgili meslek kuruluşları (ticaret ve/veya sanayi, esnaf ve ziraat odaları vb.) temsilcilerinin de katılımıyla toplanan ‘İl Pandemi Kurulları’nın önerileri doğrultusunda illerin özel durumları göz önünde tutularak İl Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca alınacak kararlar ile kapsama alınacak diğer faaliyetlere özgülenmiş olanların; il merkezinde seyahat izin kurullarından olmak üzere köylerde muhtarlardan, ilçede Kaymakamlıklardan izin alarak il/ilçeler/köyler arası gidiş geliş yapmasına izin verilmesine karar verilmiştir. "