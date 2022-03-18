Şehir magandasına bak

Haber: C. Kutay Aykan

Irak uyruklu olduğu tespit edilen Muhyeddin Elmuhammed yanındaki arkadaşlarıyla birlikte darp ettiği Uğur Akayoğlu’nun kulağını üzerinde bulundurduğu bıçak ile kesti. Olay anında yaşadığı travma nedeniyle kekeme olan Akayoğlu tedavi görmeye başladı.

SİLAHLA YAĞMA

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde, “gece vakti silahla yağma” suçlamasıyla tutuksuz yargılanan Irak uyruklu Muhyeddin Elmuhammed, üzerine atılı suçlamayı kabul etmeyerek, “Ben tavuk işletmesinde çalışıyorum. Geceleri çalışır sabahları yatan kişiyim. Benden şikayetçi olan kişiyi de ilk defa duruşmada görüyorum. Ayna mahallede oturduğumuzu bile bilmiyordum. Suçsuzum beraatımı isterim” dedi.

SAĞLIĞIMDAN OLDUM

Uğur Akayoğlu, Irak uyruklu sanıktan şikayetçi olduğunu belirterek; “Sanık olay akşamı yanında 3-4 arkadaşı ile yanıma geldiler. Benden bir şey istediler ama ne istediklerini o an anlayamadım. Sonradan sigara isteğini anladım ve vermeyince, sanık cebinden bıçak çıkartarak, sağ kulağımın arka kısmımdan kesti. Kanlar akmaya başladı. Çok korktum. Bu korku yüzünden olaydan sonra kekeme kaldım, sağlığım gitti. Olay sonrası sanık ve arkadaşları olay yerinden kaçtılar. Sonra karakolda bu kişiyi teşhis etti. Olay günüde kız gibi saçları arkadan bağlanmıştı. Burada yine saçları bağlı. Kendisinden şikayetçiyim” diye savunma yaptı. Duruşma eksik evrakların tamamlanması için ileri bir tarihe ertelendi.