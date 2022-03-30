Şehir Merkezinde Asayiş Berkemal

Haber: C. Kutay Aykan

Bolu genelinde Trafik Polisleri, motosiklet sürücülerine göz açtırmıyor. Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Caddesiüzerinde motosiklet sürücülerini denetledi. Ekipler sürücüleri, kask takmaları ve hız yapmamaları konusunda uyardı. 1 saat süren denetimde 100'e yakın motosiklet sürücüsü durdurularak ehliyetleri kontrol edildi. Bir motosikletsürücüsüne ise aracının muayenesiz olduğu gerekçesiyle ceza yazıldı.

Öte yandan son zamanlarda artan motosiklet kazaları hakkında konuşan bir sürücü de, “Saygı olduğu müddetçe insan, insan olduğu müddetçe doğru düzgün trafik akar gider” ifadelerini kullandı.