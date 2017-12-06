banner133

banner101

06 Aralık 2017 Çarşamba
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Şehir merkezinde kar kalınlığı 18 santimetreye ulaştı

    Bolu Meteoroloji İl Müdürlüğünün verilerine göre Çarşamba sabahı başlayan kar yağışı Perşembe akşamına kadar aralıksız olarak devam edeceği öğrenildi. Şehir merkezinde kar kalınlığı ise 18 santimetreye ulaştı.

    06 Aralık 2017 Çarşamba 14:11
    Bu haber 57 kez okundu
    Şehir merkezinde kar kalınlığı 18 santimetreye ulaştı
    Foto galeriye git

    Haber: Kasım ŞAHİN

    Son günlerde havaların mevsim normallerinin altında seyretmesinden dolayı beklenen kar yağışı Çarşamba sabahı yüzünü gösterdi. Meteoroloji yetkilerinin verdiği bilgilere göre kar yağışı Perşembe akşamına kadar aralıksız olarak devam etmesi beklenirken, Cuma günü ilimizde kar yağışı beklenmiyor. Merkezde 18 santimetre kar kalınlığı oluşurken, tabiat merkezi Abant’ta ise kalınlık 30 santimetre olarak belirlendi.

    BELEDİYE SEFERBER OLDU

    Kar yağışıyla birlikte Bolu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerde alarma geçti. Özellikle İzzet Baysal Caddesi üzerinde temizlik görevlileri ellerindeki kürek ve süpürgelerle kar temizleme çalışmaları yaptılar. Mevsimlik kadın işçiler ellerindeki küreklerle beton saksı çiçeklerinin etraflarını büyük bir titizlikle temizlediler. Kar yağışı ile birlikte ortaya ilginç görüntüler de çıktı. Bir motosikletin üstüne yağan kar yağışı, güzel görüntülere neden olurken, Anıt Park içerisinde bulunan Atatürk Anıtı da fotoğrafta görüldüğü gibi tüm güzellikleri ortaya koydu.

    ŞEMSİYELİ SOKAK İLGİ ODAĞI OLDU

    Yaz aylarında rengarenk görüntüleriyle özellikle Bolulu vatandaşların ve il dışından gelen misafirlerin büyük ilgisini çeken şemsiyeli sokak da, kar yağışıyla birlikte ayrı bir güzelliğe büründü. Bölgede bulunan esnaflar şemsiyelerin üstünde biriken karları, yaptıkları kar topu ile düşürmeye çalışmaları görülmeye değerdi.  Cadde üzerinde bulunan ve kar yağışı nedeniyle aç kalan güvercinlerin ise yiyecek arayışlarına duyarlı vatandaşlar yetişti.

    Anahtar Kelimeler: Bolu, Meteoroloji, İl, Müdürlüğünün, Verilerine

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Levent Ömer BILTIR Levent Ömer BILTIR BOLUSPOR - MERSİN BASKETBOL MAÇI
  • Nihal Eker Nihal Eker SEVGİNİN DİLİ
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ CİHATÇI RIZA'NIN ALTINLARI
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR BİZİM MAHALLE KARAÇAYIR
  • Mustafa Cop Mustafa Cop Bolu’da Engelliler Günü Etkinliklerinden …
  • Suat Tosun Suat Tosun KENT AĞAÇLARI YALNIZCA PAHALI SÜS MÜDÜR?
  • ÖMER ERU ÖMER ERU MÜLKİYE
  • Aydın Hitit Aydın Hitit HATIRLAMIYORUM
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz 5X5 BOLUSPOR (Analiz)
  • Oral Yılmaz Oral Yılmaz Allah’ından Bulsun!
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım GERÇEKLERDEN KAÇARAK ZİFİRİ KARANLIKTAN KURTULAMAZSINIZ - 3
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu BİZ NİYE ENGELLİYİZ?
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel GÜNDEM
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Mevlid Kandili
  • Gürkan Dura Gürkan Dura UMUTLAR YENİDEN YEŞERDİ
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Her takıma böyle bir Hanna lazım
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir Kendine değer vermek nasıl bir şey?
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL Seben’in tarihi araştırılıyor…
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu Kabahat öğretmende mi?
  • Şenda Aksungur Şenda Aksungur 12 kasım deprem yıldönümü KARADERE SUYU ve D-100 YENI GÜZERGAHI
  • İlhami Candemir İlhami Candemir KILAVUZ
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç KEKEMELİK
  • Tayfun TAYŞİ Tayfun TAYŞİ Green Tea Tablet Nedir Ne İşe Yarar?
  • RECAYİ ÇAĞLAR RECAYİ ÇAĞLAR “Sn. Cumhurbaşkanım” EHLİYET !!!
  • Tekin Aytugar Tekin Aytugar HOCAYI DEĞİŞTİRDİN, KAFAYI NASIL DEĞİŞTİRECEKSİN!!!
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş TASMA!
  • Makinist Makinist Biz Alaaddin Yılmaz’ın Ne dostuyuz ne de düşmanı
  • Sevcan BİRGÖREN Sevcan BİRGÖREN SANATA YER AÇIN..
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    Admatic Scroll 300x250 Ad Code START --> Admatic Scroll 300x250 Ad Code END -->
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2017 © boluolay.com

    banner129