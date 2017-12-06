Haber: Kasım ŞAHİN

Son günlerde havaların mevsim normallerinin altında seyretmesinden dolayı beklenen kar yağışı Çarşamba sabahı yüzünü gösterdi. Meteoroloji yetkilerinin verdiği bilgilere göre kar yağışı Perşembe akşamına kadar aralıksız olarak devam etmesi beklenirken, Cuma günü ilimizde kar yağışı beklenmiyor. Merkezde 18 santimetre kar kalınlığı oluşurken, tabiat merkezi Abant’ta ise kalınlık 30 santimetre olarak belirlendi.

BELEDİYE SEFERBER OLDU

Kar yağışıyla birlikte Bolu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerde alarma geçti. Özellikle İzzet Baysal Caddesi üzerinde temizlik görevlileri ellerindeki kürek ve süpürgelerle kar temizleme çalışmaları yaptılar. Mevsimlik kadın işçiler ellerindeki küreklerle beton saksı çiçeklerinin etraflarını büyük bir titizlikle temizlediler. Kar yağışı ile birlikte ortaya ilginç görüntüler de çıktı. Bir motosikletin üstüne yağan kar yağışı, güzel görüntülere neden olurken, Anıt Park içerisinde bulunan Atatürk Anıtı da fotoğrafta görüldüğü gibi tüm güzellikleri ortaya koydu.

ŞEMSİYELİ SOKAK İLGİ ODAĞI OLDU

Yaz aylarında rengarenk görüntüleriyle özellikle Bolulu vatandaşların ve il dışından gelen misafirlerin büyük ilgisini çeken şemsiyeli sokak da, kar yağışıyla birlikte ayrı bir güzelliğe büründü. Bölgede bulunan esnaflar şemsiyelerin üstünde biriken karları, yaptıkları kar topu ile düşürmeye çalışmaları görülmeye değerdi. Cadde üzerinde bulunan ve kar yağışı nedeniyle aç kalan güvercinlerin ise yiyecek arayışlarına duyarlı vatandaşlar yetişti.