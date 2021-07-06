Şehir merkezinde peyzaj çalışması



Haber: Ceylan Beykoz

Bolu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlü Aylin Aydın, yaptığı açıklamada, “Biz Park ve Bahçeler Müdürlüğü olarak, Başkanımız Sayın Tanju Özcan’ın hedefleri doğrultusunda kent merkezindeki yeşil alanlarımızı arttırdık. Bu arttırdığımız yeşil alanlarda yediveren güller, peyzaj süs bitkileri ve tıbbi aromatik bitkileri kullandı.” dedi.

Bolu Belediyesi peyzaj çalışmaları kapsamında bu yıl şehrin dört bir yanına yüzbinlerce gül ve lavanta dikti. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince cadde, kavşak ve yol kenarlarına dikilen güllerin ve lavantaların açmasıyla şehir merkezi adeta rengarenk oldu. Hepsi birbirinden güzel açan gülleri ve lavantaları gören vatandaşlar, peyzaj çalışmalarına tam not vererek, güllerle fotoğraf çektiriyor.

“Başkanımızın hedefleri doğrultusunda yeşil alanlarımızı arttırdık”

Gerçekleştirilen peyzaj çalışmaları hakkında bilgiler veren Bolu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlü Aylin Aydın, yüzbinlerce bitkiyi toprakla buluşturduklarını ifade ederek, “Biz Park ve Bahçeler Müdürlüğü olarak, Başkanımız Sayın Tanju Özcan’ın hedefleri doğrultusunda kent merkezindeki yeşil alanlarımızı arttırdık. Bu arttırdığımız yeşil alanlarda yediveren güller, peyzaj süs bitkileri ve tıbbi aromatik bitkileri kullandı. Toprakla buluşturduğumuz tüm bitkilerimiz çevre ve doğa dostudur. Hiçbirinin fitokimyasal etkisi bulunmamaktadır.” ifadelerini kullandı.