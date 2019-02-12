Şehir mobilyaları Göynük’e yakıştı

Haber: Gönül Olutürk

Turizmde önemli bir çekim merkezi haline gelen ve gerek yerli gerek yabancı turistleri ağırlayan ilimizin şirin ilçesi Göynük’te belediye peyzaj çalışmalarına devam ediyor. Göynük Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler geçtiğimiz hafta konulan şehir mobilyalarının içine Altuni Taflan ve Cennet Bambu çiçeklerinin dikimini gerçekleştirdi. Çalışmaları bizzat takip eden ve çiçeklerin dikimine de yardımcı olan Göynük Belediye Başkanı Kemal Kazan, ilçede önümüzdeki dönemde daha etkin ve daha yenilikçi projelerle çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.

Belediye Başkanı Kazan çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Sakin Şehrimiz Göynük’ün tarihi ve doğal yapısını korumak için bugüne kadar çok önemli çalışmalara imza attık. Yaptığımız çalışmalar ve hayata geçirdiğimiz projeler ile birlikte güzel ilçemiz turizmde atağa geçti. Bölgemiz başta olmak üzere ülkemizin birçok yerinden ziyaretçilerin geldiği Göynük’ümüzde gerçekleştirdiğimiz peyzaj çalışmaları ile birlikte ilçemiz renkli bir görünüme kavuşuyor. Fen İşleri Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimizin özverili çalışmaları ile gerek ilçe merkezinde gerekse de diğer alanlarda ilçemizin daha çok gelişmesini sağlayacak ve daha renkli bir görünüme kavuşması adına çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz.”