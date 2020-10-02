Şehir yaylalarında satış başlıyor

Haber: BMA

Mülkiyeti Gerede Belediyesi’ne ait ilçede bulunan şehir yaylalarında daha önce hak sahipleri tapuları ile buluşturulmuştu. Belediye tarafından yapılan açıklamada 3 şehir yaylasında kendisine ait parsel satışlarının başlayacağı duyuruldu. Duyuruya göre Bucak, Hasbeyler ve Rumşah Yaylarında bulunan toplam 50 parsel ihale ile satışa sunulacak. İlk olarak 20.10.2020 Salı günü Bucak Yaylası için satış ihaleleri 13.40’da başlayıp, 16.50’de sona erecek. 21.10.2020 Çarşamba günü Hasbeyler Yaylası için satışlar; 13.40’da başlayıp, 16.50’de sona erecek. Rumşah Yaylası için ise 22.10.2020 Perşembe günü 13.40’da başlayacak ve 15.10’da sona erecek. Satış ihaleleri Gerede Belediyesi Meclis Salonunda, Encümen huzurunda gerçekleştirilecek.

İhaleler; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi hükümlerine göre açık teklif artırma usulüyle gerçekleştirilecektir. İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihaleye katılabilmek için gereken belgeleri en geç ihalelerin yapılacağı günlerde son başvuru saati olan 12.30’a kadar Gerede Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü’ne teslim etmeleri zorunludur. İhaleye ait; Şartname ve ekler hakkında bilgi almak isteyenler Gerede Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne müracaat edebilir.

Güncelleme Tarihi: 02 Ekim 2020, 15:43