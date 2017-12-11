HABER:Aysun Beykoz

Geçtiğimiz günlerde etkili olan soğuk ve yağışlı havaların ardından Aralık ayının ilk günlerinde Bolu'da bahardan kalma günler yaşanıyor. Şehrin yüksek kesimlerinde kar ve soğuk hava hayatı olumsuz etkilerken, hava sıcaklığının şehir içinde 15 dereceye kadar çıkması vatandaşların Bolu Parklarına akın etmesine sebep oldu. Bazı vatandaşlar parklarda kedisiyle güneşlenirken, bazıları da çocuğuyla beraber yürüyüş yapmayı seçti. Bolu’nun dünyaca ünlü turizm merkezleri Abant ve Kartalkaya çevresindeki yaylalarda ise yöre sakinleri evlerinin önünde 1,5 metreyi bulan karları temizlemeye çalışırken, çatılardaki karları da temizleyerek zor şartlarda karla mücadele ediyor.

2 bin 350 rakımlı Yaylalarda geçtiğimiz günlerde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, önceki gün yaşanan şiddetli kar yağışı nedeniyle araçlar bile kar altında kaldı. Yöre sakinleri ve turizmciler yayla yolunun sürekli açık tutulmasını istediler.