Şehirde tipi, dağda sis

Haber: Aysun Beykoz

Geçtiğimiz hafta yaşanan yoğun kar yağışının ardından yazdan kalma günler geçiren şehir merkezi dün öğleden sonra aralıklarla tipi şeklinde kar yağışına teslim oldu. Bolu Dağında aşırı sis ve sulu kar etkili oluyor. Sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis sürücülere zor anlar yaşattı. Sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 20 metreye kadar düştüğü D-100 Karayolu Bolu Dağı kesimi ve Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek mevkiileri havadan görüntülendi. Yoğun sisin etkili olduğu güzergahlarda sürücüler ışıklı tabelalar ve polis ekipleri tarafından hız yapmamaları ve takip mesafelerini korumaları yönünde uyarıldı.

Yoğun sis ve kar yağışı Anadolu Otoyolunun Bolu Dağı tüneli girişinde de etkili olduğu belirtildi. TEM Otoyolunun tünel girişi mevkiinde yaşanan sis ve kar nedeniyle görüş mesafesi yirmi metrenin altına düştü.

Güncelleme Tarihi: 01 Mart 2021, 01:03