BASIN BÜLTENİ

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Bolu İl Müdürlüğüne bağlı Gölköy Yurdunda şehitlerimizin anısını yaşatmak ve Çanakkale Zaferi’ni kutlamak amacıyla düzenlenen yemekte şehit aileleri gençlerle bir araya geldi. Bolu’da ikamet eden 18 şehit ailesinden 80 davetlinin yer aldığı anma programına Vali Aydın Baruş, Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hayri Coşkun, İl Müftüsü Orhan Genç ve KYK İl Müdürü Şerafettin Çilkara da katıldı.

DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

İstiklal Marşı ve şehitler anısına 1 dakikalık saygı duruşuyla başlayan programda yurtta kalan öğrencilerin hazırlayıp okuduğu günün anlam ve önemine ilişkin şiir ve türkülergurur dolu, duygusal anlar yaşanmasına sebep oldu. KYK’lı gençlerle şehit ailelerini aynı masada buluşturan davete ilahi grubunun yorumladığı ilahiler de eşlik etti. Aziz şehitler yemeğin ardındanedilen dualarlaanıldı.

5 YAŞINDA İSTİKLAL MARŞININ 10 KITASINI OKUDU

Yemekte henüz okuma yazma bilmeyen 5 yaşındaki Ahsen Yade Çilkara, İstiklal Marşı’nın 10 kıtasını ezbere ve hatasız bir şekilde okudu. Küçük kızın sesiyle davetliler biraz daha duygulandı. Minik Ahsen, davetlilerden büyük beğeni topladı.