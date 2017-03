BASIN BÜLTENİ

Solmaz Ahmet Baysal Öğretmenevinde düzenlenen yemeğe Bolu Valisi Aydın Baruş ile Eşi NagihanBaruş, Garnizon Komutanı Piyade Kurmay Albay Muammer Alper, Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, ilçe Kaymakamları, daire müdürleri, şehit aileleri ve Gazilerimiz katıldı.

Şehit ailelerimiz ve Gazilerimiz onuruna verilen yemek öncesi Vali Baruş ve eşi NagihanBaruş tüm masaları tek tek gezerek şehit aileleri ve gaziler ile sohbet etti.

ŞAHADETİN ANLAMI

Düzenlenen yemek sonrası bir konuşma yapan Bolu Valisi Aydın Baruş, sözlerine şahadetin anlamı ile başladı. “Atalarımızdan miras aldığımız şehadet ruhu yaşamımıza anlam kazandıran en önemli değerimizdir” diyen Vali Baruş, “Şehadet basit bir hayata veda değildir. Şehadet, yaşatmak için yaşamaya gülümseyerek veda etmektir. Şehadet, vatan için, namus için, milletin selameti için, bayrak için, ezan için can vermektir. Bu topraklar ecdadımızın eşsiz feragat anlayışı sayesinde bizlere vatan olmuştur. Toprak tek başına bir kutsallık taşımaz. Toprak vatan olduğunda anlam kazanır. Vatan bağımsızlıktır, özgürlüktür, uğrunda can verilendir. Üzerinde bayrağın özgürce dalgalandığı yerdir. Atalarımıza yurtluk etmiş, gelecek nesillerimizin üzerinde özgürce yaşayabileceği bir mekandır. Toprağı vatan kılmak zordur. Kan feda etmek, can vermek gerekir. Ne anlamlı söylemiş şair: “Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır.”

“ÇANAKKALE TOPRAKLARIMIZI VATAN YAPAN BÜYÜK BİR DESTANIN YAZILDIĞI YERDİR”

Konuşmasının devamında Çanakkale Zaferine değinen Bolu Valisi Aydın Baruş, “18 Mart 1915 tarihi milletimize boyun eğdirmek isteyen istilacı güçlere karşı, bağımsızlık ve özgürlük ruhunu genlerinde taşıyan bir milletin en olumsuz şartlarda dahi ne yapabileceğini tüm dünyaya gösterdiği tarihtir. Çanakkale Destanı şehadetin, gaziliğin anlamını bilmeyenlere karşı aziz milletimizin verdiği bir derstir.” dedi.

TERÖRLE MÜCADELE

Bu milletin bağımsızlığına, özgür iradesine kast eden, bu iradeyi esir almak isteyenler olduğu zaman her ferdiyle canını ortaya koyma fedakarlığını ve ferasetini gösterdiğini dile getiren Vali Baruş, “Hakkari- Şırnak’ta göğsünü vatan için korkusuzca siper eden, dağların beyaz karlarını al kanlarıyla boyayan askerlerimiz, komandolarımız. Diyarbakır’da, Bingöl’de, Bitlis’te, Tunceli’de insanlarımız rahat uyusun diye gece gündüz demeden mücadele eden jandarmalarımız. Diyarbakır’da, Mardin’de teröristlerin kurduğu bombalı tuzakları ortadan kaldırmak için canlarını hiçe sayan polislerimiz. Vatanımız parçalanmasın, milletimiz bölünmesin, ay yıldızlı al bayrağımız kıyamete kadar dalgalansın diye en değerli varlıklarını feda eden güvenlik güçlerimiz işte bu şehadet ruhuyla mücadele ettiler ve etmeye devam ediyorlar” şeklinde konuştu.

15 TEMMUZ 2016 ŞEHADET ANLAYIŞI

“Şehitlerimizin hakkı asla ödenmez” diyerek konuşmasına devam eden Vali Baruş konuşmasını şu şekilde sürdürdü: “15 Temmuz’da Demokrasiyi ve özgürlüğümüzü yok etmek, ezelden beri hür yaşamış milletimize boyun eğdirmek isteyenlere karşı, tankların önüne atılan, helikopterlerden ve ağır silahlardan yağan mermileri korkusuzca göğsünde yok eden, genciyle, kadınıyla, yaşlısıyla meydanları dolduran, milletimizin sahip olduğu mücadele ruhu şahadet anlayışımızın engüzel örnekleridir.

“ŞEHİT AİLELERİMİZ BİZLERE EMANETTİR”

Sizlerin acısı bizim acınız, hüznünüz bizim üzüntümüzdür. Sizler başımızın tacı, dünya meşgaleleriyle hastalanan kalplerimizin manevi ilacısınız. Sizleri görünce, fedakarlığı, sabrı, metaneti ve şehadeti hatırlıyoruz. Ne mutlu sizlere ki, en onurlu ve en şerefli makama erişen şehitlerimizin yakınlarısınız. Sizin her isteğiniz bizim için bir emirdir. Bu anlayışı taşımayan zaten Türk Milletinin bir evladı olamaz. Sizlere saygısızlık yapan, şehit ailelerini hor görmeye kalkan bir kişi bu kutsal vatan topraklarının üzerinde yaşamayı hiçbir zaman hak edemez. Bu yüce makamı Allah hepimize nasip etsin. Mahşerde onlarla birlikte haşr olmayı bizlere nasip etsin.

“EMANETİNİZ EMİN ELLERDEDİR”

Ziya Sarpkaya, Yaşar Doğançay, Yıldırım Oflaz, Ozan Özen ve adını burada sayamadığım şehitlerimiz. Emanetiniz emin ellerdedir. Ruhunuz şad olsun. Tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Tüm şehit ailelerimize ve gazilerimize saygılarımı sunuyorum.”

Bolu Valisi Aydın Baruş tarafından şehit ailelerimize ve Gazilerimize verilen yemek çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.