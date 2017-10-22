Haber; Kasım ŞAHİN

Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı Mehmet Karabay, kampa katılan şehit ailelerine teşekkür ederek, "15 Temmuz ve Türk milletinin geçmişte yazdığı bütün destanlarına şöyle bir baktığımızda 15 Temmuz'u unutmayacağız, unutturmayacağız." ifadelerini kullandı.

15 Temmuz Derneği Başkanı Tarık Şebik de yakınları şehit olan ve aynı acıyı yaşayan insanların birlikte olmasının kendileri için önemli olduğunu söyledi. İstanbul ve Ankara'daki şehit ailelerinin yanı sıra 32 farklı ilde, şehit ailelerinin bulunduğuna işaret eden Şebik, "Biz Yozgat'taki aileyi, Antep'teki aileyi de buraya getiriyoruz. O gün, o hedefe, o düşmana karşı duran şehitlerimizin yakınları birbirini tanısın istiyoruz. Bundan sonra inşallah her yıl tüm 15 Temmuz şehit ailelerimizi böylesi bir kampta buluşturmuş olacağız." dedi.

15 Temmuz'un, Türkiye'nin son 300 yıllık tarihinde bir çıkış olduğunu belirten Şebik, "60 darbesinden bugüne geldiğimizde hep söylüyoruz. Onların çocukları başaramadı diyoruz ya bu manada artık Türkiye'nin ayağa sıçrayışıdır. Dolayısıyla biz ne 15 Temmuz'u unutacağız, ne de unutturacağız. Bundan sonraki faaliyetlerimizde de hain darbe girişimini milli hafızada canlı tutacak tüm etkinliklere yer vereceğiz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Karabay, 15 Temmuz Derneği Başkanı Tarık Şebik'e plaket sundu, şehit aileleri ile sohbet etti. Farklı illerden gelen şehit yakını 290 kişinin katıldığı kampın açılışına, Bolu Valisi Aydın Baruş, Mudurnu Kaymakamı Efecan Şahin, Bolu Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Bekir Koçyiğit de katıldı.