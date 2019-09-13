Şehit babası cinayete mi kurban gitti?

Haber: Erdal Tanrıverdi

68 yaşındaki şehit babası İsmail Hırçın 1 buçuk yıl önce kızını ziyaret için ilimiz Yeniçağa ilçesine bağlı Eskiçağa köyüne geldi. 1 Şubat 2018 Çarşamba günü Eskiçağa köyünden sabah saatlerinde Yeniçağa’da kurulan pazara gitmek için evden çıkan şehit babası İsmail Hırçın gün boyunca eve dönmedi. Hırçın’dan haber alamayan ailesi durumu jandarma ekiplerine haber verdi. Bolu İl AFAD Müdürlüğü ve jandarma ekipleri, köy çıkışına 300 metre mesafede bulunan bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kameraları incelenerek Hırçın’ın gittiği yönü belirleyerek arama çalışmalarına başladı. Ancak aradan 1 buçuk yıl geçmesine rağmen şehit babası İsmail Hırçın’dan hiçbir haber alınamadı.

AİLE MÜGE ANLI’DAN YARDIM İSTEDİ

Hırçın’ın aradan geçen zamana rağmen bulunamaması üzerine ailesi birçok olayın aydınlatılmasında önemli bir rol oynayan Müge Anlı’dan yardım istedi. Türkiye’nin yakından takip ettiği Müge Anlı ile Tatlı Sert programına konuk olan İsmail Hırçın’ın eşi Yaşariye Hırçın ve çiftin oğulları Saffet Hırçın, İsmail Hırçın’ın akibeti ile ilgili endişelerini ve iddialarını programda paylaştı. Gözü yaşlı anne oğul, İsmail Hırçın'ın yol üzerindeki mobese kayıtlarında göründüğünü ancak 500 metre ilerideki mobese kaydının görüşüne girmediğini belirtti. Yaşlı adama bu bölgede bir saldırı düzenlenmiş olabileceği düşünülürken, Müge Anlı aileye şüphelendikleri biri olup olmadığını sordu. Saffet Hırçın ve Yaşariye Hırçın ise, İsmail Hırçın'ı öz kızları İlknur'un eşi Müjdat'ın öldürmüş olabileceğinden şüphelendiklerini belirttiler. Öte yandan 68 yaşındaki Hırçın’ın, toprak işi yapan ve “Toprakçılar” ismini verdikleri kişilerin mekanına gittiği; ancak Toprakçıların ifadelerinde Hırçın’ın gelmediğini belirterek yalan söyledikleri iddiası da araştırılıyor.

https://www.youtube.com/watch?v=b_H7iO_fZCw

https://www.youtube.com/watch?v=BSYb-uiPp9o

Güncelleme Tarihi: 12 Eylül 2019, 15:16