Haber: Semih Baykal

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde önceki gün şehit olan korucuların cenazesinden dönen asker araç trafik kazası geçirdi. Araçta bulunan Bolu Merkez Ulumescit köyü Nüfusuna kayıtlı Yüzbaşı Burak Bilen şehit oldu. Şehidimizin cenazesi bugün ikindi namazının sonrasında Kalıcı Konutlar Caminde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. Acı haber şehidimizin Kalıcı konutlarda oturan ailesine ulaştırıldı. Şehidin evine dev Türk bayrağı asıldı.

Bolu Valiliğinde Şehidimiz ile ilgili şu açıklama yapıldı; “03 Kasım 2017 tarihinde Hakkari İli Şemdinli ilçesinde görevden dönerken geçirdiği trafik kazası sonucu Bolu Merkez Ulumescit köyü nüfusuna kayıtlı Yüzbaşı Burak BİLEN şehit olmuştur. Şehidimizin cenaze namazı, 04 Kasım 2017 Cumartesi günü Bolu Merkez Kalıcı Konutlar mevkiinde bulunan Kalıcı Konutlar Merkez Camiinde ikindi namazını müteakip kılınacaktır. Akabinde şehidimizin naaşı Bolu Merkez Şehitler Mezarlığına defnedilecektir. Milletimizin başı sağolsun.”