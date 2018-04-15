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15 Nisan 2018 Pazar
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    • Şehit Fatih Kalu Sosyal Hizmet Merkezi açıldı

    Gerede Şehit Fatih Kalu Sosyal Hizmet Merkezi Bolu Valisi Aydın Baruş’un katılımıyla törenle açıldı.

    15 Nisan 2018 Pazar 11:57
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    Şehit Fatih Kalu Sosyal Hizmet Merkezi açıldı
     

    Haber: BMA

    Bolu Valisi Aydın Baruş, AK Parti Bolu Milletvekili TBMM Divan Kâtip Üyesi Fehmi Küpçü, Gerede Kaymakamı Cengiz Ünsal, Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar,  AK Parti Gerede İlçe Başkanı Ali Şafak, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Ağcan, Bolu Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Bekir Koçyiğit,  Belediye Meclis Üyeleri, İdari ve Mülki Daire Müdürleri, Siyasi Parti Temsilcileri, STK Temsilcileri, Şehidimiz Fatih Kalu ve Şehidimiz İlhan Sezer’in Aileleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

    Açılış Konuşmasını yapan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Bekir Koçyiğit Belediye Başkanı Mustafa Allar’a gerek yer tahsisinden dolayı gerekse diğer iş ve işlemler için özellikle teşekkür ediyorum” dedi.

    Törende konuşma yapan Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar; “Devletimizin şefkatli elini ve hizmetlerini daha çok insanlarımıza ulaştıracağız. Gerede Sosyal Hizmet Merkezinde İhtiyaç sahipleri tespit edilerek sosyal hizmet müdahalesinin gerçekleşmesi çocuk, genç, kadın, erkek, engelli, yaşlı bireylere ve ailelerine koruyucu, önleyici, destekleyici, geliştirici hizmetler ile rehberlik ve danışmanlık hizmetleri verilecektir. İlçemiz ve Köylerimizdeki Engelli, Yaşlılar için evde bakım hizmeti ve 0-18 yaş grubundaki ilçemiz gençleri için sosyal ve ekonomik destekler verilerek, aile ve destek hizmetleri ekipleri tarafından hane hane dolaşılıp ilçemizde oluşan sosyal sorunlar ve sıkıntılardan oluşan risk haritaları çıkarılıp istişareler yapılarak ilçemizdeki sıkıntıların çözülmesi için çalışmalar yapılacaktır. İlçemiz için önemli ve değerli olan bu kurumu Gerede’ye kazandırmak ve siz değerli vatandaşlarımızın hizmetine sunmaktan duyduğumuz mutluluğu bildirmek istiyorum. Emek ve katkılarından dolayı bütün işlerimizde olduğu gibi bu konuda da bize büyük destek olan Milletvekilimiz Sayın Fehmi Küpçü’ye teşekkür ediyorum, Sosyal Hizmet Merkezi’nin ilçemize hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

    Bolu Milletvekili Fehmi Küpçü ise yaptığı konuşmasında “Anayasamız der ki “Devlet vatandaşı için vardır. Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet, bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür. Bu maksatla alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı olarak yorumlanamaz. Çocuklar, yaşlılar, özürlüler, harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri ile malul ve gaziler için alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı sayılmaz. Yani Sosyal Devlet anlayışı içerisinde bu kapıya gelen ihtiyaç sahibi herkes buradan yararlanır. Yararlanacak ta inşallah. Yeniçağa ve Dörtdivan İlçelerimizle beraber 50.000 insanımızı tek tek ziyaret edecek. Kapı kapı gezecek ve mağdur kim var, ihtiyaç sahibi kim. Bu merkez elinden geleni yapacak. Bu vesile tüm hemşerilerimizi en baki muhabbetle selamlıyorum” dedi.

    Bolu Valisi Aydın Baruş ise yaptığı konuşmasında “Devleti temsil eden bürokratlar olarak, memurlar olarak halkımızın sıkıntılarını gidermek, güler yüzümüz ile karşılayıp uğurlamak birinci vazifemiz. İnsanı Yaşat ki Devlet Yaşasın felsefesi ile çalışmalarımıza devam edeceğiz. 1994 yılında Kaymakamlık görevine başladığımda büyüklerimizden dinlerdik. Devletin kapısına gelen bir ihtiyaç sahibine yardımcı olamıyoruz elimizden bir şey gelmiyor diye hayıflanırdık derlerdi. Bugün ülkemiz güçlü. Vatanı için canını ortaya koyandan daha büyük ne verilebilir. O canını vermiş. Bizlerde o zaman bu bilinçle yaşayacağız. Mağdurlara, mazlumlara devlet olarak elimizi uzatacağız. Sözlerimi Mehmet Akif Ersoy’un şu mısralarıyla bitirmek istiyorum. “Kenar-ı Dicle'de bir kurt aşırsa bir koyunu, Gelir de adl-i İlahi sorar Ömer'den onu! Bir ihtiyar karı bi-kes kalır, Ömer mes’ul! Yetimi, girye-i hüsran alır, Ömer mes’ul! Bir aşiyan-ı sefalet bakılmayıp göçse: Ömer kalır yine altında, hiç değil kimse!” Biz bu anlayışla bu adalet düşüncesiyle görevimizi yapacağız” dedi.

    Yapılan protokol konuşmalarının ardından günün anısına Bolu Valisi Aydın Baruş tarafından Şehit Fatih Kalu’nun ailesine plaket takdim edildi. İlçe Müftüsü Abdurrahman Şenoğlu tarafından yapılan açılış duası ve protokolün kurdele kesmesi ile sosyal hizmet merkezinin açılışı yapıldı ve misafirler sosyal hizmet merkezini gezdiler.

    Mülkiyeti Gerede Belediyesine ait 354 m2’lik kapalı alana sahip Şehit Fatih Kalu sosyal hizmet merkezi Çocuk, Genç, Engelli, Yaşlı, Kadın tüm bireylere yönelik hizmetler sunarak birey ve ailenin kendi başına sorun çözme kapasitesi ve sosyal refahını arttırmaya yönelik koruyucu, önleyici, eğitici, geliştirici, tedavi ve rehabilite edici, destekleyici, rehberlik-danışmanlık alanlarında Sosyal Hizmet verecektir. Korunmaya, bakıma ve yardıma muhtaç birey ve aileler tespit edilerek, desteklenmesini ve gerekli hizmetlere yönlendirilmesi sağlanacaktır.

    Sosyal Hizmetler Müdürlüğünün Hizmetleri

              Engelli- (Evde bakım yardımı, Özel Bakım Merkezi hizmeti Başvurusu, Resmi Bakım Merkezi Başvurusu)

              Yaşlı, (Huzur evi başvurusu, Yaşlı bakım Rehabilitasyon Merkezi Başvurusu)

              Aile danışmanlığı hizmeti, (Aile eğitimi, Boşanma Danışmanlığı, Evlilik öncesi Eğitim)

              Şehit yakınları ve gazilere hizmet, 

              Kadınlara yönelik hizmetler, ( Şönim, Kadın Konuk Evine Yönlendirme)

    Korunma muhtaç ve suça sürüklenen çocuk statüsünde olan çocuklar için yapılan hizmetler, (Sosyal Ekonomik Destek, Eğitim Tedbiri, Sağlık Tedbiri, Barınma Tedbiri, Danışmanlık tedbiri, Bakım tedbiri)

    Gibi işlemler yapılarak Gerede halkı artık Bolu’ya gitmeden iş ve işlemlerini burada gerçekleştirebilecek. Ayrıca Dörtdivan ve Yeniçağa İlçelerimizdeki vatandaşlarımızda Sosyal Hizmet Merkezinden faydalanarak yaklaşık 50.000 kişiye hizmet verilecek.

    Anahtar Kelimeler: Gerede, Şehit, Fatih, Kalu, Sosyal

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