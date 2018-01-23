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23 Ocak 2018 Salı
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    2015’e kadar Bolu 2. Komando Tugayında görevli olan ve bu süre zarfında Bolu’da ikamet eden şehit Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan’ın Ankara’da bulunan baba evine ateş düştü.

    23 Ocak 2018 Salı 09:43
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    Şehit haberi yürekleri dağladı
    Haber: Kasım Şahin 
    Kilis'in Gülbaba köyünün güneydoğusunda PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü unsurları ile girilen çatışmada şehit düşen Özalkan'ın, Ankara'nın Sincan ilçesi Törekent Mahallesi'ndeki baba evine, şehadet haberinin ardından Türk bayrakları asıldı. Şehidin annesi Hatice ve babası Selahattin Özalkan ile diğer aile üyeleri, taziyeleri kabul etti. Sincan Belediyesince evin önüne taziye çadırı kuruldu. Şehidin ağabeyi Hakimler ve Savcılar Kurulu Müfettişi Necip Özalkan, yaptığı açıklamada, kardeşinin 2008'den bu yana astsubay olarak görev yaptığını belirtti. Şehidin 2015'e kadar Bolu Dağı Komando Tugayında görevli olduğunu, yılın 9 ayı Şırnak, Gabar, Cudi, Kuzey Irak ve diğer birçok bölgede operasyonlara katıldığını anlatan ağabey Özalkan, "Bunların bir kısmını ailem üzülmesin diye söylemezdi. Kendisi benimle paylaşırdı" dedi.
    “KOŞARAK ŞEHADET ŞERBETİNİ İÇMEYE GİTTİ”
    Özalkan, kardeşinin 2015'te Kayseri'ye gittiğini, 2017'de tekrar Tunceli Dağ Komando Tugayına tayininin çıktığını aktararak, şöyle devam etti: "Kendisi 2017 Haziran'da tayin olduktan sonra El Bab yakınlarında bir karakolda görev yapıyordu. Afrin operasyonu başlayacağını daha önceden biliyor, tahmin ediyorlardı komutanları vesilesiyle. Aralık ayı başı gibi El Bab'dan geri Gaziantep sınırına çekilmişlerdi. Orada gerekli eğitimlerini tamamlayıp, sizin de bildiğiniz üzere Afrin operasyonu başlar başlamaz, kara harekatının olduğu pazar günü sabahleyin Afrin'e girdiler. Cumartesi günü akşam konuşmuştum kendisiyle en son. 'Ağabey sabah kara harekatı yapılacak, muhtemelen biz gireceğiz. Annemler üzülmesin onlara söylemedim, senin bilgin olsun' demişti. Koşarak şehadet şerbetini içmeye gitti."
    “BU BİZİM İÇİN BİR KIVANÇ, MUTLULUK”
    Özalkan, kardeşine şehitlik mertebesi nasip olduğu için Allah'a şükrettiğini, kendilerine de bu mertebenin nasip olması için dua ettiğini vurguladı. Özalkan, şehit kardeşinin Allah yolunda, vatana, millete hizmet etmek için görevini en iyi şekilde yaptığının altını çizerek, şunları kaydetti: "Biz de inşallah onun şehitlik mertebesinden faydalanırız. Rabbim bizlere de böyle güzel ölümler nasip etsin. Allah devlete, vatana millete zeval vermesin. Bayrağımız inmesin, İslam'ın son sancaktarı olan bu ülke için bu devlet için hepimiz bin ölür bin doğarız. Elimizden gelen neyse, nerede görev yapıyorsak sonuna kadar en iyi şekilde vatanımıza, milletimize, devletimize hizmet ederiz. Biz bu düsturla yetiştik. Çok şükür annemin de babamın da başları dimdik. Bu bizim için bir kıvanç, mutluluk. Elhamdülillah diyoruz." Kardeşinin evli ve Ayşe Gökçen isimli 5 aylık bir kızı olduğunu belirten ağabey Özalkan, "O bizim, hepimizin, tüm vatanın kızı, kardeşi. Rabb'im onun ömrünü bahtını açık etsin" ifadesini kullandı.
    “MUHTEMELEN VASİYETİ DOĞRU DİYE DÜŞÜNÜYORUM”
    Özalkan, sözlerine şöyle devam etti: "Kendisinin vasiyeti olduğuna dair bir mesajı varmış. Ben de İstanbul'daydım. Gece 04.00 gibi döndüm Ankara'ya. Döndükten sonra öğrendim. Mesaj attığı arkadaşları, 'Evet, bize böyle bir mesaj attı' diye teyit ettiler. Muhtemelen vasiyeti doğru diye düşünüyorum. Benim haberim yoktu vasiyetinden, ben de yeni öğrendim. Kendi adına Türkmen bölgesinde Suriye'de bir okula isminin verilmesini istemiş." Şehit Musa Özalkan'ın cenazesi, Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde bugün öğleyin kılınacak cenaze namazının ardından Ayaş'ın Bayat köyünde toprağa verilecek.

    Anahtar Kelimeler: 2015’e, Kadar, Bolu, 2., Komando

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