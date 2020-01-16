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Şehit Kaymakam için hatıra ormanı

Mardin’in Derik ilçesinde Kaymakam olarak görev yaparken PKK’lı teröristler tarafından şehit edilen Muhammed Fatih Safitürk adına Kıbrıscık’ta hatıra ormanı oluşturuldu.

Şehit Kaymakam için hatıra ormanı

Haber: Volkan Yılmaz

Mardin'in Derik ilçesinde Kaymakam olarak görev yapan Muhammed Fatih Safitürk, PKK'lı teröristler tarafından yapılan terör saldırısı sonucunda yaralı olarak kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit olmuştu. 2011-2013 yılları arasında ilimiz Kıbrıscık ilçesinde de Kaymakamlık yapan Şehit Kaymakam Safitürk için, Kıbrıscık Kaymakamlığı anlamlı bir işe imza attı. Şehit Kaymakam Safitürk için, ilçede hatıra ormanı oluşturuldu. Hatıra ormanının açılışına Şehit Kaymakamın babası Asım Safitürk, Seben Kaymakamı Mustafa Atış, Kıbrıscık Kaymakamı Furkan Taha Türkmenoğlu ve ilçede görev yapan kurum amirleri ile muhtarlar katıldı. Hatıra ormanına ilk fidanı şehit kaymakamın babası Asım Safitürk dikti. Asım Safitürk, oğlunun adının yaşatılması adına yapılan anlamlı etkinlik dolayısıyla katkısı bulunanlara teşekkür etti.

Esra Perçin

Esra Perçin

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