Haber: Kasım ŞAHİN

Bolu 2. Komando Tugayında görev yaparken Fırat Kalkanı Harekatında şehit düşen Mehmetçiklerimizin kanı yerde bırakılmadı. Afrin’e çıkartma yapan Türk ordusu, "Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak" mesajlarıyla paylaşarak obüs mermilerini terör örgütü mensuplarının üzerlerine yağdırdı. Obüs mermilerinin üzerlerine şehitlerimizin isimlerini yazarak, terör örgütünün mevzilerini vuran Mehmetçiklerin bu anlamlı hareketi yurt çapında duygusal anlara neden oldu. Obüs mermilerinin üzerindeki isimler görenleri hem duygulandırdı, hem den gururlandırdı.

Hem Bolu Komando Tugayında hem de diğer tugaylarımızda görev yaparken Fırat Kalkanı Harekatında şehit düşen 72 askerimizin kanı bu şekilde yerde bırakılmamış oldu.