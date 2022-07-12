Şehit ormancı Mehmet Alıç Mudurnu’da anıldı

Haber: Uğur Balaban

Mudurnu’da ikamet eden şehidin ailesini de ziyaret eden Bölge Müdürü Mahmut Şentürk, şehidi rahmet ve minnetle anarak aileyle sohbet edip acılarını paylaştı. Şehidimizin geride kalan yakınlarının milletimizin ve devletimizin en kutsal emaneti olduğunu dile getirerek şehitlerimizin hakkının ödenemeyeceğini belirtti.

MEZARIN BAŞINDA DUALAR OKUNDU

Daha sonra şehidin mezarı ziyaret edilerek anma töreni düzenlendi. Anma törenine şehidin eşi, çocukları ve yakınları ile Bölge Müdürü Mahmut Şentürk, Bölge Müdür Yardımcısı Yılmaz Yıldız, İşletme Müdürü Mehmet Bozkurt ve Mudurnu Orman İşletme Müdürlüğü personeli katıldı.

Şehit Orman Muhafaza Memuru Mehmet Alıç’ın mezarına çiçekler konuldu, kabri başında Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.

Bölge Müdürü Mahmut Şentürk, görevini yerine getirirken kaçakçılar tarafından uğradığı saldırı sonucu şehit edilen başta Orman Muhafaza Memuru Mehmet Alıç olmak üzere, tüm orman şehitlerini rahmet ve minnetle yâd etti.