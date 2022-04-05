Şehit polis ve gazi aileleri unutulmadı

Haber: Okay Özcan

Tüm yurtta olduğu gibi ilimizde de görev yapan polislerimiz kuruluşlarının 177. Yılı hafta kutlamaları çeşitli etkinliklerle sürüyor. Başta İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy olmak üzere tüm şube müdürü ve polis memurları şehit polis ve gazi polis ailelerini evlerinde ziyaret ederek onların gönüllerini aldılar.

İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, “Vatan, bayrak, ezan bizlerin kırmızı çizgisidir. Bu vatan uğruna bu güne kadar kan verdik, gerektiği zaman vermeye de hazırız. Bolu polis teşkilatı olarak gece gündüz demeden halkımızın can ve mal güvenliğini sağlamak için görevimizin başındayız. Teşkilatımızın 177. Yılını onur ve gururla kutluyoruz” dedi.