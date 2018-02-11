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11 Şubat 2018 Pazar
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    • Şehit Polis Velit Bekdaş Kütüphanesi açıldı

    15 Temmuz darbe girişiminde Gölbaşı Özel Harekât Daire Başkanlığı saldırısında şehit olan Özel Harekât Polisi Velit Bekdaş’ın ismi Göynük’te Ali Ericek İlkokulunda bulunan ‘Z Kütüphaneye’ verildi.

    11 Şubat 2018 Pazar 11:44
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    Şehit Polis Velit Bekdaş Kütüphanesi açıldı
    Haber: BMA
    81 İle 81 Adet Kütüphane Projesi kapsamında Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından Göynük Ali Ericek İlkokulunda yaptırılan Şehit Özel Harekât Polisi Velit Bekdaş “Z Kütüphanesi” (Zenginleştirilmiş Kütüphane) hizmete açıldı.
    Geçtiğimiz gün gerçekleştirilen açılış programına Bolu Valisi Aydın Baruş, Bolu İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Nadir Çelik, Göynük Belediye Başkanı Kemal Kazan, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İbrahim Künük, İlçe Jandarma Komutanı Bora Topçu, İlçe Emniyet Müdürü Aykut Dinç, Ak Parti İlçe Başkanı Mehmet Demiröz, İl Genel Meclis Üyeleri ile Şehit polis memuru Velit Bekdaş’ın eşi Meryem Bekdaş ve ailesi, Şehidimiz Ziya Sarpkaya’nın Babası Salim Sarpkaya katıldı.
    Zenginleştirilmiş kütüphane konseptinde, temel eserlerin yanı sıra güncel kitaplar, zekâ geliştirici oyunlar, öğrenmeyi kolaylaştırıcı oyunlar, satranç masaları ve yapbozlar da bulunuyor. İnternet bağlantısının da bulunduğu bu kütüphanelerde öğrenciler CD, DVD, dijital kitap içerikleri ve filmlerden de faydalanabiliyor. Öğrenciler ödevleri için araştırmalarını da bu kütüphanelerde yapabiliyorlar.

    Anahtar Kelimeler: 15, Temmuz, Darbe, Girişiminde, Gölbaşı

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