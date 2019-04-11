Şehit polisin annesinden gözyaşı

Haber: Kasım ŞAHİN

Polis teşkilatının 174’üncü kuruluş yıldönümü Bolu’da törenlerle kutlanırken, buruk anlarda yaşandı. Bolu İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan ve polis teşkilatı ile İstanbul’da, silahlı terör örgütü FETÖ’cüler tarafından şehit edilen polis memuru Ozan Özen’in, şehitlikte bulunan kabrine giderek, mezara kırmızı ve beyaz karanfiller bırakarak, dua ettiler.

Şehit polis memuru Ozan Özen’i bu önemli bir günde anan polis teşkilatının yanı sıra Özen’in annesi Emine babası Metin Özen’de, oğullarını yalnız bırakmadılar. Hain darbe girişiminin ardından yaklaşık 2.5 yıl geçmene rağmen, evlatlarının acısını unutmayan Özen ailesi evlatlarını yasını tutmaya devam ediyor. Anne Emine Özen, şehit polis memuru evladının mezarına kırmızı karanfil bıraktıktan sonra gözyaşlarına boğuldu. Bolu İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, şehit annesinin elini öperek onu teselli etmeye çalıştı. Dualar okunurken dahi göz yaşlarına hakim olamayan şehit annesi Emine Özen; “Vatan uğruna bir evlat vermenin gururunu yaşıyorum. Oğlum, vatanı ve bayrağı için şehit olmuştur. Bin tane evladım olsa binini de vatan ve bayrak uğruna şehit vermeye hazırım. Vatan sağ olsun” dedi.