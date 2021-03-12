Şehit ve gazi çocukları için bir dizi etkinlik

Haber: N. Halid Altundal

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Bolu Gençlik Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde şehit ve gazi aileleri için bir program düzenlendi. Merkez ilçede öğrenim gören şehit ve gazi çocukları ve aileleri için Bolu Gençlik Merkezi ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe il protokolü, şehit ve gazi aileleri katıldı. Etkinlikte kısa bir konuşma yapan İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Sarıcı, “Şehit ve gazilerimizin bu vatan için yaptıklarını asla ödeyemeyiz. Şehitlerimiz ve gazilerimizin çocukları bizlere emanettir. Biz bu emanete sonuna kadar sahip çıkacağız” dedi.

Etkinlik kapsamında şehit ve gazi ailelerine Geleneksel Türk Okçuluğu hakkında bilgilendirme yapıldı. Öğrenciler okçuluk ile ilgili bilgi edinerek deneme atışları yaptılar. Şehit ve gazi eşlerine ise kısa bir miyuki boncuk atölye çalışması yaptırıldı. Programın devamında ayrıca has odada çay ikramı eşliğinde Bolu Müftü Yardımcısı Fadime Arslan tarafından kısa bir sohbet gerçekleştirildi.