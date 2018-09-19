Haber: Gönül Olutürk

Yamaner yaptığı açıklamada Cumhuriyetimizin Kurucusu Ulu Önder Atatürk’ün gazilik ünvanını nasıl aldığından bahsederek şehit ve gazilik mertebesinin önemine değindi. Yamaner’in açıklaması ise şu şekilde:

“13 Eylül 1921’de kazanılan Sakarya zaferinin hemen sonrası 14/15 Eylül gecesi, Batı cephesi Kumandanı İsmet Paşa ile Genel Kurmay Başkanı Fevzi Paşa Edirne ve Kozan Milletvekilleri sıfatıyla Büyük Millet Meclisi Reisliğine cepheden telgraf ile Mareşallik ve Gazilik önergesini verdiler.

Mustafa Kemal Atatürk Sakarya Meydan Muharebesinde AT’ı üzerinde Birlikleri kontrol ederken kayalık bir bölgede AT’ının tökezlenmesiyle AT’tan taşların üstüne düşüyor. Kaburga kemikleri kırılıyor. Beli orada sarılıyor. Çadırında sedye üzerinde birliklerden gelen raporları inceliyor.

Sakarya Meydan Muharebesini sonuna kadar kırık kaburgaları ile idare ediyor.

Yurdumuzun kurtarıcısı, Cumhuriyetimizin kurucusu Çağdaş Türkiye’nin önderi ATATÜRK’ e 19 Eylül 1921’de TBMM’nin çıkardığı bir kanunla GAZİLİK unvanı verildiği gündür.

GAZİLER Gününüz kutlu olsun. Dileriz her yıl bugünkü günden fazla ilgi görsün.

GAZİLİK: Türk vatanseverliğimizin, Türk kahramanlığının, Türk fedakârlığının destanlaştığı gündür bugün. Gazi ise bu destanı yazan kahramanın adıdır.

ŞEHİT; Allah yolunda vatan uğruna canını veren kimsedir.

ŞEHİT; Nurlanmış askerdir.

GAZİ; Allah yolunda vatanı uğruna gözünü kırpmadan görevini yapmaya giden kimsedir.

GAZİ; Onurlandırılmış askerdir. Ömür boyu bu unvanı taşır. İsminin başına GAZİ kelimesinin konması o kimseye verilen en büyük payedir.

Gazi ve Gazilik İslami bir terim olarak dinimize girmiştir.

Cennetle müjdelenmiş makamın sahipleridirler.

Türkiye Muharip Gazileri olarak yüce devletimizin bahşettiği bu unvanı, hayatımızın en büyük ödülü ve onuru saymaktayız.

GAZİLİK unvanı, kentlerimizi düşman işgalinden kurtarmak için kahramanca savaşan şehir haklına ve şehirlere de verilmiştir.

Çanakkale Destanını yazan, İstiklal Savaşını kazanan, Kıbrıs da soydaşlarımızı Rum ve Yunan zulmünden kurtaran askerlerimiz gönlümüzün unutulmaz gazileridir.

Şu anda Türkiye’de 66 ilimizde Muharip Gaziler Derneği Şubemiz vardır.

Türkiye genelinde 43000 Gazi vardır.

Kayıtlı üye sayımız 25000’dir.

Bugün Kore Savaşında sağ kalan Gazi sayımız 2200’dür.

1974 Kıbrıs Barış Harekâtına 37567 askerimiz katılmış, 498 şehit verilmiştir.

Bugün Kıbrıs Barış Harekâtından kalan Gazimiz ise 27000’dir.

Muharip Gaziler Derneği Temsilcilik sayımız 50’dir. Dernek organları teşkil edilemeyen yerlerde Temsilcilik açılır.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kıbrıs da savaşan biz Gaziler için Madalya hazırlatmış olup Büyük Elçiler kanalı ile bizlere takdim edilecektir.

Bolu’dan Kıbrıs Barış Harekâtına 614 Asker katılmış olup 7 şehidimiz vardır.

Askerde en küçük rütbeli Erden en büyük Komutana nasıl MEHMETCİK deniyorsa GAZİ unvanı da savaşa katılan herkes için kullanılmaktadır.

Yeryüzünde en pahalıya mal olmuş vatan bizim vatanımızdır.

Yeryüzünde vatan için en fazla kanını akıtan millet bizim milletimizdir.

Türk Milleti, Dinine, Vatanına, İstiklal ve Hürriyetine, Bayrağına, Irz ve Namusuna her milletten daha fazla önem veren millettir.

Şehitlik ne kadar önemli ise şehitliğe götüren yolda o kadar önemlidir. Oda Askerliktir.

Askerlik görevinin faziletini ve yüceliğini Peygamberimiz şu sözleri ile ifade etmiştir; “Bir gün ve bir gece boyunca sınır boyunda nöbet tutmak gündüzleri oruçla geceleri de namazla geçirilen bir andan daha hayırlıdır.”

Nöbet görevi başında ölen kimse için, yapmak olduğu işin sevabı ve rızkı devam eder ve o kimse kabir azabından uzaktır.

Ancak Gazi unvanını almanın önemi kadar bu unvana sahip olanlara gerekli saygıyı göstermekte önem arz eder.

Sevgili Peygamberimiz en büyük üç günahı haber vereyim diyor.

Bir tanesi askerlikten kaçmaktır. Demiştir.

Bu hatırlatma gününde Şehit ve Gazilerimizi anarak birlik ve beraberliğimizin daha da pekişmesine vesile olmasını temenni ediyor. Başta Cumhuriyetimizin kurucusu, Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi bir kez daha minnet ve şükranla anıyoruz.”