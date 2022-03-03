Şehit yakınları ve gaziler için hızlı hizmet



Haber: Okay Özcan

Bolu İl Sağlık Müdürlüğü bir güzel uygulamaya daha adım attı. Bolu Valiliği İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı sağlık tesislerin "Şehitlerimizin yakınları ve Gazilerimiz için Hasta Kayıt ve Danışma" noktaları kuruldu. Tüm sağlık tesislerinde danışma noktalarına başvuran şehit yakınlarına ve gazilere öncelik tanınarak hızlıca sağlık hizmeti alınması amaçlandı. Böylelikle artık Şehit yakınları ve gaziler hastanelerde hiç sıra beklemeden işlerini kolaylıkla hallederek hızlıca hizmet alabilecek. Ülkemiz için canlarını hiçe sayan şehitlerimizin yakınları ve gazilerimiz adına yapılan bu uygulama vatandaşlar tarafından takdir topladı.