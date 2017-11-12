Haber: Semih Baykal

Hakkari'deki 34'üncü Hudut Tugay Komutanlığı'nda Merkez Komutanı Yüzbaşı Burak Bilen, geçtiğimiz hafta Şemdinli şehitleri için düzenlenen törenden dönerken otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu şehit olmuştu. Şehit Bilen'in cenazesi askeri uçakla ilk Ankara'ya, oradan da helikopterle Bolu 2'nci Komando Tugay Komutanlığı'na getirildi. Burada düzenlenen törenden sonra şehit Bilen'in cenazesi, Yaşamkent Mahallesi'ndeki evinin önüne götürüldü. Burada helallik alınması ve dua edilmesinden sonra de şehit yüzbaşı için aynı mahallede bulunan Kalıcı Konutlar Camii'nde kılınan cenaze namazı ile son yolculuğuna uğurlandı. Şehit Yüzbaşı Bilen için İl Müftülüğü Kalıcı Konutlar Camiinde Mevlid-i Şerif okuttu.