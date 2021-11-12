Şehitler anısına fidan dikildi



Haber: Okay Özcan

Gerede Belediyesi, Gerede Orman İşletme Müdürlüğü ve Türkiye Gençlik Vakfı Gerede Temsilciliğinin organizasyonunda Gerede Şehitleri anısına yapılan 11 Kasım Millî Ağaçlandırma Günü Fidan dikim etkinliği; Şehit Aileleri, AK Parti İlçe Başkanı İsmail Çetin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nizami Özalp, Muhtarlar Derneği Başkanı Nazım Göktaş, TÜGVA Gerede Temsilcisi Murat Balcıoğlu, Orman İşletme Müdürlüğü, okul İdarecileri, öğrenciler ve vatandaşların katılımı ile 700-800 yıllık çam ağaçlarının olduğu tabiat harikası Esentepe Mesire Alanında gerçekleştirildi.