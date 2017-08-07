Haber: Semih BAYKAL

PKK terör örgütüne yönelik yürütülen operasyonlarda geçen yıl şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ziya Sarpkaya, polis memurları Yaşar Doğançay ve Sabri Altınbaş ile üniversite olaylarında çeşitli tarihlerde öldürülen ülkücü gençler Fırat Çakıroğlu, Zeki Bük ve Rahmi Aktaş'ın fotoğraflarının yer aldığı çeşme, Çanakkale Zaferi'nin 101'inci yıldönümünde açılmıştı. Sağlık Mahallesi'ndeki İzzet Baysal Devlet Hastanesi önünde yaptırılan çeşme zaman zaman tahribatlara maruz kaldı.

Ülkü Ocakları Bolu İl Başkanlığı tarafından yaptırılan ve zaman zaman kimliği belirsiz kişilerce tahrip edilemeye çalışılan Şehitler Çeşme'mizin tadilatını ve onarımını yapan Milliyetçi Hareket Partisi İl MHP Bolu Merkez İlçe Başkanlığı gerçekleştirdi. Merkez İlçe Başkanı Osman Artuç ve Merkez İlçe Başkanlığı yönetimi çeşmeyi onardıktan sonra yıkayarak, ilk günkü haline getirdiler.