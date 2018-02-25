Haber: Ceylan Beykoz

Okul öğrencilerinin okumuş olduğu 41 hatmi şerifin duasının yapıldığı programa Milli Eğitim Müdürü Yusuf Cengiz, Okul Müdürü Yılmaz Şirin, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Okul öğretmenleri ve öğrencileri Türkiye bayrağı ve Kur’an-ı Kerim taşıyarak bahçeye inip ay yıldız şekli oluşturdular. Kur’an-ı Kerim okunmasıyla başlayan programda hatim duası okunarak indirilen hatimler, şehitlere atfedildi. Programın akabinde duygularını ifade eden Milli eğitim Müdürü Yusuf Cengiz, “Hafızlığa hazırlanan kız ve erkek öğrencilerimiz, Afrin’de şehit düşen askerlerimiz için 41 hatmi şerif okuyup şehitlerimizin ruhuna ithafen bu programı düzenlediler. Hafız öğrencilerimizi yetiştiren diyanette çalışan kuran kursu hocalarımıza, buradaki öğretmenlerimize ve bu duyarlılığı gösteren öğrencilerimize teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.



