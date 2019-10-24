Şehitler için mevlid okutulacak

Haber: Aysun Beykoz

9 Ekim’de Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından Suriye’nin kuzeyinde güvenli bölge oluşturmak için başlatılan Barış Pınarı Harekatı için Yeniçağa Ülkü Ocakları tarafından Mevlid-i Şerif okutulacak. Düzenlenecek mevlid programı ile ilgili Bolu Ülkü Ocaklarından yapılan duyuruda, “Yeniçağa Ülkü Ocaklarımızın başta Barış Pınarı Harekatı şehitlerimiz olmak üzere tüm şehitlerimizin Aziz ruhlarına ithafen okutacağı, Mevlid-i Şerif ve Kur’an-I Kerim tilavetine tüm halkımız davetlidir” ifadelerine yer verildi.

Mevlid-i Şerif 27 Ekim Pazar günü saat 18.00’de akşam namazına müteakip Yeniçağa Ayşe Dalgıç Yeni Camiinde okutulacak.

Güncelleme Tarihi: 24 Ekim 2019, 12:11