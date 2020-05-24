Şehitler unutulmadı

Haber: C. Kutay Aykan

Kabir başında Kur'an-ı Kerim okuyup dua eden şehit yakınları, kabir temizliği de yaptı. Bolu Valiliği tarafından şehitlikte Kur'an-ı Kerim okutularak dua edildi. Bolu Valisi Ahmet Ümit, yaptığı konuşmada, çok sakin geçirilen bir ramazan ayının ardından bugün bayramın idrak edildiğini belirterek, "Bizim gelenek ve göreneklerimizde milli ve manevi değerlerimize sahip çıkmak, geçmişimize ve tarihimize sahip çıkmak çok önemli bir yer tutar. Biz bayrama özellikle şehitliklerimizin ziyareti ile başladık. Bugün, şehitlerimizin birinci derece yakınlarının şehitlikleri ziyaret etme hakları vardı. Bizler de sınırlı sayıda olarak, kısıtlı olarak şehit ailelerimize eşlik ettik" dedi.

Programa şehit yakınları ile İl Jandarma Komutanı Ömer Erseven, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan ve gaziler katıldı.