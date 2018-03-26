Haber: Ceylan Beykoz

Pazar günü gerçekleştirilen ve şehitlerimiz için yürüyen Aşağıdüğer Gençlik Platformunu uğurlamak üzere; Dörtdivan Belediye Başkan Vekili Hüseyin Başaran ve Belediye Başkan Yardımcısı Erdoğan Çetindağ da orada bulundu. “ADGEP Şehitler için yürüyor” adı altında düzenlenen programa Türk bayraklarını taşıyan Gençlik Platformu, şehitler için okunan duaların ardından Saçlık zirvesine yürümek için Aşağıdüğer Yaylasından ayrıldı. Uzun bir yürüyüşün ardından Saçlık zirvesine varan ekip en tepede 18 Mart Çanakkale Şehitleri ve Afrin Şehitleri anısına bayrak açtılar.