Haber: Erol Değirmenci / Esra Öztürk

İki yıl önce Köroğlu Devlet Hastanesi mevkiine, şehitlerimizin anısına açılan "Şehitler Çeşmesi" iyi niyet kurbanı oldu. Kış şartlarında dolayı donan çeşmeyi iyi niyet ile buzunu çözmek isteyen vatandaşlar bayrakların deforme olmasına neden oldu.

Ülkü Ocakları Bolu Şubesi Başkanı İsmail Akgün ise konu ile ilgili bir açıklamada bulunarak "Bilinçsiz vatandaşlar tarafından kış şartlarında donan çeşmenin muslukları sökülerek ısıtılmak istenmiş. Bu girişim ise Türk bayraklarının deforme olmasına neden oldu. Bilerek veya bilmeyerek yapılan her türlü zararı kınıyorum. Şehitlerimiz şerefimizdir. Gerekirse can alır, can veririz" dedi.