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09 Ekim 2017 Pazartesi
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    • Şehitlerimiz varken eğleneceklerdi

    Ünlü besteci ve aranjör Emrah Karaduman ile yaptığı “Cevapsız Çınlama” parçası ile ünlenen genç şarkıcı Aleyna Tilki’nin Highway Outlet AVM’de vereceği mini konser gelen tepkiler üzerine iptal edildi.

    08 Ekim 2017 Pazar 13:56
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    Şehitlerimiz varken eğleneceklerdi

    Haber: Kasım ŞAHİN

    Yetenek Sizsiniz yarışmasında sergilediği performans ile gündeme gelen ve daha sonra ünlü besteci Emrah Karaduman ile yaptığı çalışmalar ile ünlenen, yaşı nedeniyle de sık sık eleştiriye maruz kalan genç şarkıcı Aleyna Tilki’nin Highway Outlet AVM’de geçtiğimiz hafta sonu konser vereceği duyurulmuştu. Ancak son zamanlarda artan terör olayları ve şehitlerimizin olması nedeniyle Highway’de böyle bir organizasyon yapılacak olması kamuoyunda büyük tepkilere yol açtı. Tepkilerin odağında ise AVM’nin genel müdürü Mehmet Arif Tuncer vardı. 15 Temmuz sonrası FETÖ/PDY ilişkili hissedarların alışveriş merkezindeki hisselerini satması sonucunda AVM yönetimi Polis Bakım ve Yardım Sandığı’na geçmiş ve şirket yönetici olarak kendi bünyesinden Tuncer’i genel müdür olarak göreve getirmişti. Terör olaylarının arttığı bu dönemde konser yapılacağı haberini alan vatandaşlar, “Terörle mücadelede binlerce şehit vermiş bir kurumun, POLSAN A.Ş. yetkilisi müdür tarafından terör saldırılarında şehit düşmüş onlarca şehidimizin olduğu bu dönemde böyle bir rezalete imza atması bizleri son derece rahatsız etmiştir. POLSAN gibi bir kurum bünyesinde olup bu hassas dönemlerde bile AVM reklamı için eğlence etkinlikleri düzenlemeye çalışan Highway AVM Genel Müdürü Mehmet Arif Tuncer’in bu organizasyonu bu dönemde yapmak istemesi üzücü bir durum” diye tepki gösterdiler.

    İPTAL DEĞİL ERTELEME

    Highway Outlet AVM yönetimi vatandaşlardan ve AVM’nin büyük ortağı POLSAN A.Ş gelen tepkiler üzerine yaptığı yazılı açıklama ile konserin ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu. Şirket yaptığı açıklamada, “Son günlerde ülkemizde yaşanan terör olayları ve Yüksekova şehitlerimize duyulan derin üzüntü sebebiyle, 8 Ekim Pazar günü HighWay Outlet’te gerçekleşecek olan Aleyna Tilki & Emrah Karaduman Mini Konser ve İmza günü etkinliği, 05.10.2017 tarihi itibariyle ileri bir tarihe ertelenmiştir” ifadelerini kullandı.

    Anahtar Kelimeler: Ünlü, Besteci, Aranjör, Emrah, Karaduman

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