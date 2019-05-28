Şehitlikler unutulmadı

Bolu Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce, ramazan ayının manevi atmosferinde, denetimli serbestlik tedbiri altında bulunan yükümlüler ve denetimli serbestlik personeli, "Değerler Eğitimi" konulu seminer kapsamında vatan sevgisinin vurgulanması amacıyla Bolu Garnizon Şehitliği'ni ziyaret etti. Bolu İl Müftülüğü tarafından görevlendirilen imam tarafından gerçekleştirilen Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından il müftülüğü vaizi tarafından şehitliğin dinimizdeki anlam ve önemi, ayet ve hadis-i şeriflerden verilen örneklerle anlatıldı.

Ardından tüm aziz şehitlerin ruhu için dua okundu. Denetimli serbestlik tedbiri kapsamında kamu hizmeti yükümlülüğü olan kişiler Bolu Garnizon Şehitliği'nin çevre bakım ve temizlik çalışmalarını gerçekleştirdi.