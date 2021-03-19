Şehitlikte Çanakkale Zaferi töreni

Haber: N. Halid Altundal

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla ilimizde resmi tören düzenlendi. Tarihin akışını değiştiren Çanakkale Zaferi’nin 106. yıldönümünde Bolu Garnizon Şehitliğinde düzenlenen törene Bolu Milletvekili Arzu Aydın, Garnizon Komutan Vekili Piyade Komando Albay Yavuz Çankaya, Bolu Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ömer Ersever ile STK temsilcileri, daire müdürleri, şehit ve gazi yakınları, gazilerimiz, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Törende ilk olarak Valilik, Garnizon Komutanlığı, Belediye Başkanlığı ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Bolu Şubesinin çelenkleri sunuldu. Çelenk sunumu sonrası ebediyete irtihal eden aziz şehitlerimiz için saygı duruşu yapıldı. İstiklal Marşımızın okunması ile devam eden programda şehitlerimiz için Bolu 2. Komando Tugay Komutanlığınca 3 el saygı atışı yapıldı. Törende Piyade Binbaşı Adem Şimşek günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. Şehitlik Defterinin imzalanması sonrası Kuran-ı Kerim Tilaveti verildi. Şehitlerimiz için duaların edildiği Garnizon Şehitliğindeki törende şehitlerimizin mezarlarına katılımcılar tarafından karanfiller bırakıldı.

18 Mart Çanakkale Zaferi programı Bolu Bilim ve Sanat Merkezi Salonunda devam etti. Altındağ Belediyesi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından gerçekleştirilen Çanakkale oratoryosu izleyenlerin büyük beğenisini topladı. Çanakkale programı Yıldırım Beyazıt Camiinde şehitlerimiz ve ebediyete irtihal etmiş gazilerimiz için okutulan Mevlid-i Şerif ile sona erdi.