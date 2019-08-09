ŞEHRİ YÖNETENLER BUNLARIN FARKINDA MI ?

Yazıyı Meryem Coşkunca’nın sesinden dinlemek için videoyu çalıştırın...

Yıllar önce yazıları yazmaya başlama nedenim gördüğüm, bildiğim, yaşadığım engelleri bu satırlardan insanlara ve sorumlulara anlatıp engelleri ortadan kaldırmak için sorunlara çözüm önerileri üretmekti. Bunda ne kadar başarılıyım takdir sizin ama yıllar önce anlatmaya çalıştığım konuların hala güncelliğini korumakta olduğunu üzülerek söyleyebilirim.

Aranızdan “Niye üzülüyorsun bir yazar için bu söylediğin güzel bir şey, diyenler olabilir” tamam bir yazar için güzelde “yetkililer için pekte öyle değil çünkü yıllar önce kaleme alınmış bir köşe yazısının güncelliğini koruması yıllardır yetkililerin çalışmalarında ne kadar başarılı olduğunu gösterir.” Şimdi beni takip edenler “Onur yine bir şey söyleyecek yumuşatmaya çalışıyor diyecekler. “

Aslında kimseye bir şey demeyeceğim sadece geçtiğimiz günlerde gördüklerimi yaşadıklarımı sizlerle paylaşmak istiyorum. Geçtiğimiz günlerde çok sevdiğim bir arkadaşım sevgili Gökhan Kuş beni İzzet baysal caddesindeki Müzik engel tanımaz etkinliğine davet etti. Bende Gökhan hocayı ve Müzik ile engelleri kaldırmayı başaran arkadaşlarımı izlemek için o etkinliğe gittim. Etkinlik ve konser muhteşemdi. Çok eğlendim çok büyük keyif aldım. Emeği gecen herkese teşekkürler. Bizim böyle etkinliklere ihtiyacımız var. Sevgili Gökhan Kuş ve öğrencilerinden bunların devamını bekliyorum…

Tabi ben sık sık izzet baysal caddesine gidemediğim için konsere biraz erken gidip o caddeyi baştan aşığı akülü aracımla gezdim. Şimdi biliyorsunuz burası bolunun kalbi, yetkililerin engelsiz olduğunu söylediği cadde değil mi? Evet dediğinizi duyar gibiyim. İyide engelsiz bir mekânda benim akülü aracımla oradaki tüm mağazalara tek başıma girip çıkmam gerekli değil mi? Görebildiğim kadarıyla rampası olan yani benim tek başıma girip gezebileceğim mağazaların sayısı oldukça az.

Sadece bu kadarda değil! İzzet Baysal caddesinde gezerken bankaların önündeki bankamatiklere giderek işlem yapmak istedim. Bankamatiklerin önüne geldiğimde akülü aracın boyuna uygun yapılmadığı için baya bir zorlandım. Birde dönüşte roma dondurmacısının girişinde rampa olmadığı için dondurma alsınlar diye yanımdakileri içeri gönderdim. Kendimde dışarıda beklemeye başladım. Beklerken 14-15 yaşlarında bir kız yanıma geldi. abi dondurma istiyorsanız yardımcı olayım dedi. Gülümseyerek teşekkür ederim dedim. O küçük kızın duyarlılığı keşke biraz bu sokakları caddeleri inşa eden ve şehri yönetenlerde olsa diye de içimden geçirdim.

Bakın burada amacım kimseyi kızdırmak kimseyi kırmak değil, ancak arşivlere bir göz atın. bu cadde inşa edilirken yazdığım yazılara bir bakın bunların hepsini yazdım. Bu cadde yeniden inşa edilirken bunları unutmayın dedim. Gördüğüm kadarıyla yine unutulmuş! Fakat hiçbir şey için geç değil çünkü bu yazdıklarımı yapması yani caddeyi engelsiz bir cadde yapmak gayet kolay. Yeter ki şehrimizi yönetenler bu gibi şeylerin farkına varsın. Bilinçli ve duyarlı bir şekilde bu konuda çalışmalar yapsın. Soruyorum sizlere Türkiye’de şu anda bu işleri önde götüren Eskişehir’den ve İzmir’den Bolu’muzun eksiği nedir?

Ayrıca ben önceden yetkililere bu konuda çıkan yasaları ve kanunları hatırlatıyordum. Fakat geride bıraktığımız sürede gördüm ki bu konularda istediğiniz kadar yasa çıkartın istediğiniz kadar kanun yazın, İnsanlar yanıma gelen küçük kız kadar bilinçli ve duyarlı olmadıkça bu sorunlar çözülmeyecek, yani güncelliğini koruyacak. O yüzden öncelikle yetkililerden bu konularda bilinçlenme ve insanları bilinçlendirme ve duyarlılığı arttırma toplantıları ve uygulamaları bekliyorum. Ben inanıyorum eğer biz bunları yapabilir en az o küçük kız kadar duyarlı ve bilinçli olabilirsek birçok engelin kendiliğinden yok olduğunu göreceğiz.

Yazan: Onur Ustaoğlu – Seslendiren: Meryem Coşkunca – Bolu Olay Gündem Gazetesi….