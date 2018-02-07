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07 Şubat 2018 Çarşamba
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    • “Şehrimizle birlikte büyümeyi hedefliyoruz”

    İnşaat sektöründe ilimizin önde gelen firmalarından Ceylanlar İnşaat’ın Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Ceylan, firmanın çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

    07 Şubat 2018 Çarşamba 10:57
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    “Şehrimizle birlikte büyümeyi hedefliyoruz”

    Haber: BMA

    Ülkemizde hızla gelişen inşaat sektöründe faaliyet gösteren birçok firma bulunurken bu alanda yaptığı çalışmalar ile sektörün ilimizdeki önde gelen firmalarından olan Ceylanlar İnşaat hakkında Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Ceylan ile konuştuk. Ceylanlar İnşaat olarak 1994 yılından beri sektörde faaliyet gösterdiklerini ifade eden Yunus Ceylan, “Sektöre Gerede’de başlayan firmamız 2007 yılından itibaren de Bolu merkezde faaliyet göstermeye başladı. Firmamız tabir yerindeyse eğer hem alaylı hem mektepli tecrübesine sahiptir. 1994’te Babam Ahmet Ceylan ve Amcam Muharrem Ceylan’ın alaylı olarak başladığı serüvene, Kocaeli Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünün ardından İstanbul Teknik Üniversitesi’nde Deprem Mühendisliği üzerine Yüksek Lisans yaparak ben de dahil oldum. Sahadaki tecrübeleri, teknik bir bakışla harmanlayarak şirketimizi bugünlere getirdik” diye konuştu.

    Firma olarak daha önce gıda ve hayvancılık sektöründe de uzun yıllar faaliyet gösterdiklerini söyleyen Ceylan, 2013 yılından beri sadece inşaat sektöründe çalıştıklarını ve ağırlıklı olarak konut, ofis ve işyeri odaklı projeler geliştirdiklerini belirtti.

    “Yeni müşterilerimiz memnuniyetin en büyük geri bildirimi”

    Bugüne dek 400’e yakın kişiyi konut, ofis veya işyeri sahibi yaptık diyen Ceylanlar İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Ceylan müşteri memnuniyetinden bahsederek şunları söyledi: “İnsanların büyük çoğunluğunun hayatında bir ya da birkaç kez alışveriş yapabileceği bir sektör bizimkisi. Hal böyle olunca, bir de Bolu gibi büyüyen küçük bir şehirdeyseniz, sizinle daha önce alışveriş yapmış insanların yorumları, beğenileri, memnuniyeti ya da memnuniyetsizliği potansiyel müşteri kitlesinin sizi tercih etmesinin en büyük etkeni bence. Müşterilerimizin birçoğunun tavsiyeleri ve referansları sayesinde Ceylanlar İnşaat ailesine katılmış yeni müşterilerimiz, memnuniyetin en büyük geri bildirimi sanırım. Bunu başarabilmenin yolu ise kısaca, insanları elinizde olana değil gerçekten ihtiyaçları olana yönlendirebilmek, yaptığınız işin hakkını vererek söz verdiğiniz zamanda eksiksiz yapmak ve satış sonrası çıkacak aksaklıklarda müşterinizin problemini çözmektir.”

    Sektördeki yoğunluğa göre istihdam sağladıkları kişi sayısının değiştiğini de belirten Yunus Ceylan, “30 ile 50 kişi aralığında doğrudan bir istihdamımız söz konusu. Fakat çalıştığımız ve hizmet aldığımız taşeron firmalarla birlikte bu sayı çok daha yukarılara çıkmaktadır. Biz çalışanlarımız ile büyük bir aileyiz, onlara değer veriyoruz” ifadelerini kullandı.

    “Şehrimizle birlikte büyümeyi hedefliyoruz”

    Son olarak Ceylanlar İnşaat’ın devam eden projeleri ve ileride gerçekleştirmeyi düşündükleri projeleri anlatan Yunus Ceylan,Şu anda Bolu merkezde Kılıçarslan Mahallesi, Beşkavaklar Mahallesi ve Aktaş Mahallesi olmak üzere üç farklı bölgede konut ve işyeri projelerimiz devam ediyor. Hedefimiz ise sektörel olarak Bolu’nun gelişimine katkı sunacak ve şehrimizi daha ileri seviyelere taşıyacak projeler üretmek ve bunun için elimizden gelen tüm gayreti göstermektir. Kısacası Ceylanlar İnşaat olarak gerçekleştirdiğimiz ve ileride gerçekleştireceğimiz tüm çalışmalarımız, projelerimiz sayesinde şehrimizle birlikte büyümeyi hedefliyoruz diyebilirim.

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