Şehrin dört bir yanı ilaçlandı

Haber: Aysun Beykoz

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) ile mücadelede büyük bir başarıya imza atan Bolu Belediyesi, yaz aylarında büyük sorun teşkil eden vektörler ile ilgili de gerekli önlemleri alıyor. Vatandaşların yaz aylarını rahat geçirmeleri için Bolu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ilaçlama ekipleri her gün ilaçlama çalışması gerçekleştiriyor.

Parklardan dere yataklarına kadar her yer ilaçlanıyor

Şehrin dört bir yanında sabahın erken saatlerinde başlayarak gece de devem eden çalışmalarda ekipler, ağaçlık alanlar (parklar), durgun su yatakları, çöplük ve gübrelik gibi alanlarda yoğun mesai yapıyor. Vektörle mücadele çalışmaları kapsamında bugün ekipler, parklarda ve şehir merkezine yakın bölgelerdeki dere yataklarında karasinek, uçkun, lavrasit, biyolojik larvasit, ve halk arasında ‘güvercin biti’ diye bilinen meşe parazitine karşı ilaçlama çalışması yaptı.

Güncelleme Tarihi: 12 Haziran 2020, 13:04