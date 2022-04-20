Şehrin Dört bir yanında denetleme!

Haber: Ceylan Beykoz

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Göçmen Kaçakçılığı Şube Müdürlüğü ve Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü şehrin belirli noktalarında uygulama yaptı. Motosikletten Belediye Otobüsüne kadar bütün araçları kontrol eden ekipler, yaklaşık 2 saatte 200’e yakın araç denetledi. Araçların bagajlarına kadar didik didik arama yapan ekipler, sürücülere göz açtırmadı.

Yapılan denetimler kapsamında Belediye otobüsü içerisinde kimlik kontrolü yapıldığı esnada aranması olan D.K. gözaltına alınarak Karakola götürüldü.

Son zamanlarda çalıntı motosiklet vakalarının artması üzerine, motosiklet denetimine de ağırlık veren ekipler, motosikletlerin şase numaralarını kontrol etti.

Öte yandan da araç muayenesi olmayan birçok sürücüye de ekipler tarafından, 314 Lira idari para cezası kesildi.