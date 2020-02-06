“Şehrin gelişimine değer katacak”

Haber: N. Halid Altundal

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Belediye Meclisi Şubat ayı toplantısında Meclis Üyelerine Yüksek Hızlı Tren hattı ile ilgili önemli bilgiler verdi. Toplantının dilek ve temenniler kısmında yüksek hızlı tren hattının Bolu’dan geçmesi konusunda açıklamalarda bulunan Başkan Tanju Özcan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan YHT konusunu görüşmek için neden ısrarla randevu istediğini yaptığı bilgilendirmede anlattı. Başkan Özcan konuyla ilgili açıklamalarında, “Hızlı tren hattının Eskişehir-Bilecik üzerinden Sakarya’ya bağlanarak devam edeceğini sanıyorduk. Planlanan bu hat Ankara’dan çıkıp Beypazarı ve Mudurnu’dan sadece geçmekte. Hatta tek durak Sakarya, diğer saydığımız illerde durmuyor ve direkt İstanbul’a bağlanıyor. Kocaeli, Gebze vesaire de yok. Beypazarı ve Mudurnu’da istasyon olmadığından dolayı orada sadece tarım arazilerinden geçecek. Eğer buradan geçerse 49 adet tünel yapılması gerekli, yol tam olarak 71 bin 365 metre yani 72 kilometresi tünelden geçmek durumunda. Bununla birlikte yapılması gerek 25 adet viyadük var, viyadüklerin toplam uzunluğu 13 bin 770 metre bu da yaklaşık 14 kilometreye tekabül etmekte. Hattın toplam uzunluğu 441 kilometre ve maliyeti de 6 milyar dolar” ifadelerini kullandı.

“BİZİM İSTEDİĞİMİZ İSTANBUL-KOCAELİ-GEBZE-SAKARYA-DÜZCE-BOLU-GEREDE HATTI”

Düzce’de bulunan bir akademisyenin sunumlar yaparak Yüksek Hızlı Tren hattını kendilerine anlattığını belirten Başkan Özcan açıklamalarının devamında, “Hattın günlük taşıyabileceği maksimum yolcu sayısı 45 bin olmakta. Günlük gerçekleşen 45 bin yolcuyla yapılan 6 milyarlık masrafın amorti edilmesi hiç mümkün olmamakta. Oldukça vahim olan bu hat, 30 kilometre boyunca kuzey Anadolu fayını birebir takip etmekte. Bunların hepsi belgelenmiş olan çok tehlikeli bir hat olma özelliğindedir. Nüfus yoğunluğunun az olduğu yerlerden geçmekle birlikte Ankara-İstanbul arası ulaşım süresi 85 dakika olarak planlanmaktadır. Bizim istediğimiz hat ise İstanbul-Kocaeli-Gebze-Sakarya-Düzce-Bolu-Gerede hattı. Bu hat ise diğer hatta oranla 30 kilometre daha uzun ve maliyeti ise 5 milyar dolar civarında olmaktadır. Japon mühendislere göre bu yatırımın geri dönme süresi 7 ile 10 yıl arasında olarak nitelendirilmektedir. En kötü ihtimal dahilinde hattın 19 yılda kendini amorti edeceğini açıkça ifade etmektedir” dedi.

“BÜTÜN TRENLER BOLU’DA DURSUN DEMİYORUZ”

Yüksek Hızlı Trenin Mudurnu ve Beypazarı’nda nüfus yoğunluğu olmadığından dolayı oralar durmayacağını ve oraların gelişimine de herhangi bir katkısı olmayacağının altını çizen Başkan Özcan konuyla ilgili olarak konuşmasının devamında şunları söyledi: “Bu hat, Türkiye nüfusunun yaklaşık %37’sine hitap eden bir hat ve sadece Gerede’yi Gerede, Düzce’yi de Düzce olarak düşünmeyin. Gerede, Doğu ve Batı Karadeniz’e açılan bir pencere konumunda olurken Düzce’nin devamında Zonguldak, Ereğli, Akçakoca var. İstanbul’dan Düzce’ye kısa sürede gelinebilecek ve oradan toplu taşıma sayesinde gidilebilecek yerlere hızlıca ulaşılabilecek. Karadeniz için de bir hat planlanmış. Gerede üzerinden bu hat ile birleştirilebilir. Eğer bu proje gerçekleşirse hat, Gerede’ye kadar otobana paralel bir biçimde gelecek Gerede’den sonra ise güneye doğru seyredecek. Planlanan şekilde bu hat şimdi maksimum 45 bin 46 bin yolcu taşıyabiliyorken diğer hat minimum 125 bin yolcu taşıyabilecek. Her iki hat arasında direkt durulmadan gidildiğinde 5 dakikalık fark meydana gelecek. Hızlı tren hattı, 17 dakikada bir tren kalkışına göre hesaplanmış. Biz, bütün trenler Bolu’da dursun demiyoruz. Öyle bir derdimiz yok. Günde 4-5 tren Bolu’ya uğrasa yeterli. Bu Bolu’ya gelecek turist sayısını arttırmakla birlikte, Bolu Üniversitesi’ndeki öğrenci sayısının en az 2’ye 3’e katlanacağı öngörülüyor. Bu hat sayesinde Bolu, ileride 900 bin nüfusa sahip büyük bir şehirlerden birisi olmakla beraber gelir seviyesi de artacak. Bu da şehrin gelişimine değer katacak.

“DEVLETİMİZİN, MİLLETİMİZİN MENFAATİNİ DÜŞÜNEREK HAREKET EDİYORUZ”

Bolu’dan İstanbul’a 35-40 dakika gibi kısa bir sürede gideceksiniz. Üstelik bu hat, Anadolu yakasına değil, yeni havalimanına kadar planlanmış. Kısa süre içerisinde karşıya da geçebileceksiniz. Bunları derli toplu bir sunum haline getirerek Sayın Tayyip Erdoğan’a açıklamamız gerekmekte. Israrla randevu isteme sebebim de bu. Tayyip Bey tüm bu planlamayı duyduktan sonra ben hayır diyeceğine hiç ihtimal vermiyorum. Çünkü son derece haklıyız ve devletimizin, milletimizin menfaatini düşünerek hareket ediyoruz. Bolu’nun geleceği için en önemli proje bu, Bolu’nun turizm ve sanayi olarak gelişmesi için en önemli proje budur.”