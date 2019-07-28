Şehrin göbeğinde kaçak sigara operasyonu

Haber: C. Kutay AYKAN

Yapılan bir ihbarı değerlendiren Kom Şubesi ekipleri gece yarası saat 01.30’da Bolu Beyi Pasajında tütün satıcılığı yapan Ş.A.’nın sahibi olduğu işyeri ve deposuna baskın düzenledi.

Ş.A isimli şahsın işyeri ve depo olarak kullandığı 3adreste yapılan aramada 17 adet elektronik sigara, 151 adet elek, sigara likiti, 96 elektronik sigara ağızlığı, 10 kg 202 gram pipo tütünü, 184 kg 220 gr kıyılmış tütün, 150.000 boş makaron, 40.280 dolu makaron, 21 paket sigara, 40 adet puro, 229 adet TAPDK bandrolu ele geçirildi. Şahıs adlı kontrol şartıyla serbest bırakıldı.