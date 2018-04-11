Haber: Gönül Olutürk

Bolu Adliyesinde Baro Başkanlığının şoförü olarak çalışan oğlunu ziyaret ettikten sonra ziyaret ettikten sonra evine dönerken geçirdiği trafik kazasında Hatice nine ağır şekilde yaralandı. Hürriyet Caddesi üzerinde eski cezaevi önünde caddede karşıdan karşıya geçmek isterken Paşaköy istikametinden şehir merkezine gitmekten olan bir kamyonet Alptekin’e hızla çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen yaşlı kadın hareketsiz şekilde yere yığıldı. Yaşlı kadın ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaparken olay yerine 112 acil servis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri ambulansla yaralı kadını hastaneye kaldırdı. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar ve travmalar oluşan Hatice Alptekin kaldırıldığı İzzet Baysal Devlet Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ölümle sonuçlanan kazaya karışan Güler Gıda firmasına ait Kamyonetin sürücüsü polis tarafından gözaltına alındı. Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.