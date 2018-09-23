Haber:Esra Öztürk
Kaza, saat 13.00 sıralarında Karaçayır Mahallesi Şirin Sokak üzerinde meydana geldi. Halil İbrahim Ellik idaresindeki 35 BKZ 08 plakalı hafif ticari araç, kavşakta Mehmet Emin Sokulluoğlu yönetimindeki 14 EE 476 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araç takla atarak yan devrildi. Kazada, hafif ticari aracın sürücüsü Halil İbrahim Ellik yaralandı. Yaralı sürücü 112 Acil ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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