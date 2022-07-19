Şehrin göbeğine inşaat molozu döktüler

Haber: Ceylan Beykoz

Doğa harikası olan ilimizde mesire yerleri ve ormanlık alanlara dökülen inşaat molozlarını görmeye alışmıştık. İzzet Baysal Caddesi, eski Tabaklar Hamamı’nın bulunduğu yolun ortasına inşaat molozlarının dökülmesine ilk kez şahit olduk.

Dün gece saatlerinde kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından İzzet Baysal Caddesi’nin ortasına tamamen açık halde molozlar döküldü. Sabah saatlerinde durumu fark eden Bolu Belediyesi Zabıta ekipleri, inşaat molozlarının döküldüğü yeri kayıt altına aldı. Molozların içinde adres bulma çalışması yapan ekipler ardından molozun kimin tarafından döküldüğünü tespit etmek amacıyla çevrede bulunan işyerlerinin güvenlik kameralarını incelemeye başladı.

Şehir merkezinin göbeğine atılan molozları kimin döktüğü merak konusu oldu.