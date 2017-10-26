Haber: BMA
Bolu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nce şehrin güneyindeki Aktaş, Akpınar, Çıkınlar, Semerkant ve Karaçayır Mahallelerini birbirine bağlayacak yeni bir alternatif yol yapılıyor. Güney mahallelerini kapsayan güzergâh için belediye ekiplerince Köroğlu Sokak üzerinde yol düzleme çalışması gerçekleştiriliyor. İş makineleri ve silindirlerle yolun zeminini düzleyen ekipler, bu çalışmalarını kısa süre içerisinde tamamlayarak asfaltlama çalışmalarına başlayacak.
Yeni güzergâh
Bolu, güneyde devam eden alternatif yolun tamamlanmasıyla birlikte Çıkınlar Mahallesi’nden Paşaköy Mahallesi’ne uzanan doğu-batı istikametinde yeni bir yola kavuşacak, güney mahallelerinin ulaşım ağı rahatlayacak, ayrıca yol D-100 Karayolunun güneye taşınmasıyla da bölge için önemli bir alternatif oluşturacak.
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