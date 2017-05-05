Alınan bilgiye göre, Kılıçarslan Mahallesi 167. Sokak'ta oturan O.A, evinin bahçesinde çalışma yaparken ağaçların altında yılan olduğunu fark etti. Ev sahibinin ihbarı üzerine olay yerine gelen Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yılanı bulunduğu yerden aparat yardımı ile alarak çıkarttı. Bahçeden çıkartılan 1,5 metre uzunluğundaki yılan kovanın içerisine konuldu. İtfaiye ekipleri, yılanı türünün tespit edilmesi ve zehirli olup olmadığının belirlenmesi için Abant İzzet Baysal Üniversitesi Doğa Bilimleri Fakültesine teslim etti.

Hiç beklemediği bir anda bir buçuk metrelik yılanla karşılaşan vatandaşlar itfaiyenin operasyonunu korku ve şaşkınlık dolu bakışlarla izledi.