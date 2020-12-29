Şehrin yarısında sular yok



Haber: N. HalidAltundal

Bolu Belediyesi tarafından ilimizin içme suyu şebekelerinde gerçekleştirilen bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla su kesintileri yaşanacağı bildirildi. Belediyeden yapılan açıklamada Salı gecesinden başlayarak Çarşamba öğlene kadar 15 mahallede su kesintisi yapılacağı belirtildi.

Belediyeden yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi: “Şehrimizin içme suyu şebeke ana isale hattında yapılacak planlı bakım ve onarım çalışmaları kapmasında 29 Aralık 2020 Salı saat 23.59 ile 30 Aralık 2020 Çarşamba saat 12.00 saatleri arasında Yukarısoku, Dodurga, Sarıcalar, Salıbeyler, Çakmaklar, Alpağutbey, Yaşamkent, Umutkent, Kılıçarslan, Dağkent, Paşaköy Mahallesi D100 Kuzeyi, Kasaplar, Sandallar, Aşağı ve Yukarı Karaköy ve Seyit Mahallelerinde su kesintisi yaşanacaktır. Halkımıza önemle duyurulur.”

Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2020, 00:29