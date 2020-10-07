Şehrin yeni gözdesi Lagoon City

Haber: Aysun Beykoz

Lagoon Şirketler Grubu, bünyesine yeni bir tesis daha kattı. Lagoon City Otel, Bahçelievler Mahallesi Leylak Sokak No:33’te vatandaşların hizmetine açıldı. Güler yüz ve samimi hizmet anlayışı ile Bolu’nun en iyi şehir oteli olan Lagoon City Otel, tüm covid-19 önlemleri ve yönetmeliğine uygunluk raporlarına da sahip. Lagoon City Otel’de ayrıca odalar geniş, ferah ve tam donanımlı. Odalara kahvaltı hizmeti mevcut olan Lagoon City’de 24 saat sıcak su, wifi, minibar ve içecek ikramlarının yanı sıra misafirleri için ücretsiz otopark bulunuyor.

Doğanın kalbi Bolu’da en iyi hizmet ve konsept standartlarını ileri seviyeye taşımak, sektörde örnek olmak vizyonuyla çalışmalarına devam eden Lagoon Şirketler Grubu, şehir içinden ve şehir dışından gelen misafirlerine en konforlu hizmeti vermeye devam ediyor.